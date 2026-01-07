Adana'da restoranda klima borusu patladı: Müşteriler sokağa kaçtı

Olayın ayrıntıları

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir restoranda, iş yerinin klima dış ünitesindeki boru dün bilinmeyen bir nedenle patladı.

Yaşanan patlama anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Restoranda oturan kişiler panikle dışarı çıkarak sokağa kaçtı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

ADANA’DA BİR RESTORANIN KLİMA DIŞ ÜNİTESİNDEKİ BORUNUN PATLAMASI ANBEAN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. RESTORAN OTURAN KİŞİLER PANİKLE SOKAĞA KAÇARKEN ŞANS ESERİ OLAYDA YARALANAN OLMADI.