Adana'da restoranda klima borusu patladı: Müşteriler sokağa kaçtı

Adana Pınar Mahallesi'nde bir restoranda klima dış ünitesi borusunun patlaması güvenlik kamerasına yansıdı; müşteriler panikle dışarı çıktı, şans eseri yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:44
Olayın ayrıntıları

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir restoranda, iş yerinin klima dış ünitesindeki boru dün bilinmeyen bir nedenle patladı.

Yaşanan patlama anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Restoranda oturan kişiler panikle dışarı çıkarak sokağa kaçtı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

