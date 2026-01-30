Adana'da Sağanak: PTT Evleri'nde Mahsur Kalan Yaşlı ve Engelliler Kurtarıldı

Adana Yüreğir'deki PTT Evleri Mahallesi'nde sağanak sonrası su basan evlerde mahsur kalan yaşlı ve engelli bireyler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:42
Adana'da Sağanak: PTT Evleri'nde Mahsur Kalan Yaşlı ve Engelliler Kurtarıldı

Adana'da sağanak sonrası evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Yüreğir PTT Evleri'nde itfaiye kurtarma operasyonu

Adana'da etkili olan sağanak yağış sonrasında, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bazı evler suyla doldu. Evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler, yükselen su nedeniyle mahsur kaldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sokağa bot ile ulaşarak su altında kalan konutlara giriş yaptı. Mahsur kalan kişiler güvenle alındı ve ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, benzer olumsuzlukların önlenmesi için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Olayla ilgili çalışmalar bölgedeki ekiplerin denetimi ve müdahalesiyle sürdürüldü.

ADANA’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SU BASAN EVLERDE BULUNAN YAŞLI VE ENGELLİ BİREYLER İTFAİYE...

ADANA’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SU BASAN EVLERDE BULUNAN YAŞLI VE ENGELLİ BİREYLER İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

ADANA’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SU BASAN EVLERDE BULUNAN YAŞLI VE ENGELLİ BİREYLER İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Ürek hayatını kaybetti — Liv Hospital Vadi İstanbul açıkladı
2
Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti
3
Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı
4
Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
5
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
6
Serik'te Emekli Polis Trafik Kazasında Öldü — Kaza Anı Kamerada
7
Antalya Serik'te Emekli Polis Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları