Adana'da Sağanak: PTT Evleri'nde Mahsur Kalan Yaşlı ve Engelliler Kurtarıldı

Adana'da sağanak sonrası evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Yüreğir PTT Evleri'nde itfaiye kurtarma operasyonu

Adana'da etkili olan sağanak yağış sonrasında, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bazı evler suyla doldu. Evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler, yükselen su nedeniyle mahsur kaldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sokağa bot ile ulaşarak su altında kalan konutlara giriş yaptı. Mahsur kalan kişiler güvenle alındı ve ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, benzer olumsuzlukların önlenmesi için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Olayla ilgili çalışmalar bölgedeki ekiplerin denetimi ve müdahalesiyle sürdürüldü.

ADANA’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SU BASAN EVLERDE BULUNAN YAŞLI VE ENGELLİ BİREYLER İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.