Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası: 200 Sanıklı İlk Hafta Tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde olduğu iddia edilen suç örgütü davasında, 200 sanıklı duruşmaların ilk haftası tamamlandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:31
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:31
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası: 200 Sanıklı İlk Hafta Tamamlandı

200 sanıklı davada ilk hafta tamamlandı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde görülüyor.

Şüpheli belediye başkanları ve iddialar

İddianamede, aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verildiği ve ihale süreçlerinin bu şekilde organize edildiği iddia ediliyor.

Duruşma organizasyonu ve güvenlik önlemleri

Duruşmanın ilk haftasında milletvekilleri ve siyasi parti yöneticileri de izleyici olarak salonda hazır bulundu. İlk gün kimlik tespitleri yapılarak sanıklara iddianamedeki suçlamalar anlatıldı. Salon güvenliği jandarma tarafından sağlandı ve basın mensupları için kampüste iki adet basın odası tahsis edildi.

Salon içinde ve basın odalarında ses ile görüntü kaydı almanın yasak olduğu sık sık hatırlatıldı. Kayda alındığı belirlenen şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve şahısların kimlik tespitleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

200 sanıklı davada, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ilk hafta tamamlandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ilk hafta tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ilk hafta tamamlandı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Ürek hayatını kaybetti — Liv Hospital Vadi İstanbul açıkladı
2
Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti
3
Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı
4
Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
5
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
6
Serik'te Emekli Polis Trafik Kazasında Öldü — Kaza Anı Kamerada
7
Antalya Serik'te Emekli Polis Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları