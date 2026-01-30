Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası: 200 Sanıklı İlk Hafta Tamamlandı

200 sanıklı davada ilk hafta tamamlandı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde görülüyor.

Şüpheli belediye başkanları ve iddialar

İddianamede, aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verildiği ve ihale süreçlerinin bu şekilde organize edildiği iddia ediliyor.

Duruşma organizasyonu ve güvenlik önlemleri

Duruşmanın ilk haftasında milletvekilleri ve siyasi parti yöneticileri de izleyici olarak salonda hazır bulundu. İlk gün kimlik tespitleri yapılarak sanıklara iddianamedeki suçlamalar anlatıldı. Salon güvenliği jandarma tarafından sağlandı ve basın mensupları için kampüste iki adet basın odası tahsis edildi.

Salon içinde ve basın odalarında ses ile görüntü kaydı almanın yasak olduğu sık sık hatırlatıldı. Kayda alındığı belirlenen şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve şahısların kimlik tespitleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

200 sanıklı davada, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ilk hafta tamamlandı.

