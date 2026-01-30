Sakarya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu: Murat A. (30) Ölümünde Siyanür Şüphesi

Olayın ayrıntıları

Ferizli ilçesinde yaşayan Murat A. (30), 27 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yaklaşık iki gündür süren arama çalışmalarının ardından bugün saat 13.35 sıralarında Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde bir kişinin hareketsiz yattığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin kayıp olan Murat A.'ya ait olduğunu tespit etti.

İnceleme ve siyanür şüphesi

Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Cesedin bulunduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Sakaya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde bölgeden kimyasal maddelere rastlanması üzerine, olayda siyanür içerek intihar şüphesi değerlendiriliyor.

Yetkililer, şu aşamada siyanür şüphesinin ön tespit olduğunu; kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve laboratuvar incelemeleri sonrasında netlik kazanacağını bildirdi.

