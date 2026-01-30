Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı

Ankara Sincan'da Fatih Gökçek Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:33
Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı

Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesine bağlı Fatih Gökçek Mahallesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile, ara sokaktan kontrolsüz çıkan başka bir otomobil çarptı ve trafik kazası meydana geldi.

Müdahale ve Hasar

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük maddi hasar oluştu ve araç içerisindeki iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

(SS-FD)

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Ürek hayatını kaybetti — Liv Hospital Vadi İstanbul açıkladı
2
Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti
3
Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı
4
Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
5
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
6
Serik'te Emekli Polis Trafik Kazasında Öldü — Kaza Anı Kamerada
7
Antalya Serik'te Emekli Polis Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları