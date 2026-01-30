Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesine bağlı Fatih Gökçek Mahallesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile, ara sokaktan kontrolsüz çıkan başka bir otomobil çarptı ve trafik kazası meydana geldi.

Müdahale ve Hasar

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük maddi hasar oluştu ve araç içerisindeki iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

