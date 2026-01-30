Fatih Ürek hayatını kaybetti — Liv Hospital Vadi İstanbul açıkladı

Liv Hospital Vadi İstanbul, şarkıcı Fatih Ürek’in kardiyak arrest sonrası 30 Ocak 2025’te hayatını kaybettiğini, tüm müdahalelere yanıt vermediğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:14
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:38
Hastaneden gelen açıklama

Liv Hospital Vadi İstanbul, durumu aniden kötüleşen ve kardiyak arrest gelişen şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastane açıklamasına göre, Ürek evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastaneye kaldırıldı ve o tarihten itibaren tedavi altındaydı. Kurum, sanatçının durumunun 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleştiğini, sağlık ekiplerinin hızlı müdahale ettiğini ancak yapılan ileri yaşam destek tedavilerine rağmen olumlu sonuç alınamadığını belirtti.

Liv Hospital Vadi İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış, ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş ve saat 20.30’da hayatını kaybetmiştir. Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz".

Hastane yetkilileri, süreç ve tedaviye ilişkin bilgilerin hasta yakınları ile paylaşıldığını belirtti. Bu gelişme, sanat camiası ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

