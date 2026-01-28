Kahramanmaraş'ta Mutfakta Patlama: 1 Yaralı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir dairenin mutfağında patlama: 1 kadın yaralandı, evde hasar oluştu; olay güvenlik kamerasına yansıdı, doğalgaz ihtimali araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 19:19
Kahramanmaraş'ta Mutfakta Patlama: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta mutfakta patlama: 1 yaralı

Onikişubat, Yunus Emre Mahallesi'ndeki olayda inceleme sürüyor

Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesinde, 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin mutfağında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda evde bulunan bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın evde hasara yol açtığı, olay anlarının ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği bildirildi. Görüntülerde, patlama sonrası balkondan aşağı düşen parçaların çevredeki bir otomobile zarar verdiği görüldü.

Yetkililer patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor; olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR EVİN MUTFAĞINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR EVİN MUTFAĞINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR EVİN MUTFAĞINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de İstinat Duvarı Çöktü: Bayırcık'ta 2 Ev Boşaltıldı, Yol Kapandı
2
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
3
Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu
4
Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 86 Sikke Ele Geçirildi
5
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama, 14 Gözaltı
6
Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü
7
Nevşehir'de Evinde Ölü Bulunan Kişi: Mehmet Safa Doğrul

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları