Kahramanmaraş'ta mutfakta patlama: 1 yaralı

Onikişubat, Yunus Emre Mahallesi'ndeki olayda inceleme sürüyor

Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesinde, 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin mutfağında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda evde bulunan bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın evde hasara yol açtığı, olay anlarının ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği bildirildi. Görüntülerde, patlama sonrası balkondan aşağı düşen parçaların çevredeki bir otomobile zarar verdiği görüldü.

Yetkililer patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor; olayla ilgili inceleme sürüyor.

