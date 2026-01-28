Bulgaristan’daki Kazada Ölen Tır Sürücüsü Yılmaz Parlanık Sakarya’da Defnedildi

Kapitan Andreevo’daki kazada yaşamını yitiren tır sürücüsü Yılmaz Parlanık (66), Adapazarı Aziziye Camii'ndeki cenaze namazının ardından Erenler Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:36
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndaki çarpışma hayatını aldı

Yılmaz Parlanık (66), Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Olayda Parlanık’ın kullandığı tır, Moldova plakalı başka bir tıra çarptı ve Parlanık olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Parlanık’ın cenazesi memleketi Sakaryaya getirildi.

Cenaze, Adapazarı ilçesinde bulunan Aziziye Camii’nde ikindi ezanı sonrasında kılınan namazın ardından törenle uğurlandı. Parlanık daha sonra Erenler Merkez Mezarlığına defnedildi.

