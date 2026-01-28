Bulgaristan’daki Kazada Ölen Tır Sürücüsü Yılmaz Parlanık Sakarya’da Defnedildi
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndaki çarpışma hayatını aldı
Yılmaz Parlanık (66), Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Olayda Parlanık’ın kullandığı tır, Moldova plakalı başka bir tıra çarptı ve Parlanık olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Parlanık’ın cenazesi memleketi Sakaryaya getirildi.
Cenaze, Adapazarı ilçesinde bulunan Aziziye Camii’nde ikindi ezanı sonrasında kılınan namazın ardından törenle uğurlandı. Parlanık daha sonra Erenler Merkez Mezarlığına defnedildi.
BULGARİSTAN'IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI'NDA MEYDANA GELEN FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 66 YAŞINDAKİ TIR SÜRÜCÜSÜ, MEMLEKETİ SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ.