Adana'da TAG Otoyolunda Şarampole Yuvarlanan Araç: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Adana'da TAG otoyolunda şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı; itfaiye kurtardı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:03
Kaza yerinde kurtarma ve inceleme

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi mevkiinde bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza iddiaya göre gece yağan yağmur nedeniyle meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bariyerlere çarpıp şarampole düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü ve yanındaki yolcuyu araçta sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları