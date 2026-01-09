Adana'da TAG Otoyolunda Şarampole Yuvarlanan Araç: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kaza yerinde kurtarma ve inceleme

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi mevkiinde bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza iddiaya göre gece yağan yağmur nedeniyle meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bariyerlere çarpıp şarampole düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü ve yanındaki yolcuyu araçta sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

