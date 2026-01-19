Adana'da Telefoncuya Parke Taşıyla Saldırı: Hırsızlık Anları Kamerada

Adana Seyhan'da iki kişi parke taşıyla camı kırıp telefon ve tablet çaldı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:45
Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı; polis kaçan şüphelileri arıyor

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karafatma Caddesi'nde bir telefoncuda meydana geldi. İş yerinin önünde gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kimliği tespit edilemeyen, yüzleri kapüşon ve motosiklet kaskı ile kapalı 2 kişi, parke taşı ile iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, iş yerinden cep telefonu, tablet gibi birçok ürünü alıp hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları kayıtlarla belgeledi.

Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından inceleniyor.

Polis, kaçan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

