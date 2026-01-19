Adana'da Telefoncuya Parke Taşıyla Saldırı: Hırsızlık Anları Kamerada
Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı; polis kaçan şüphelileri arıyor
Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karafatma Caddesi'nde bir telefoncuda meydana geldi. İş yerinin önünde gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kimliği tespit edilemeyen, yüzleri kapüşon ve motosiklet kaskı ile kapalı 2 kişi, parke taşı ile iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi.
Şüpheliler, iş yerinden cep telefonu, tablet gibi birçok ürünü alıp hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları kayıtlarla belgeledi.
Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından inceleniyor.
Polis, kaçan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
