İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı

Karabağlar'da düzenlenen operasyonda uyuşturucuların kümese gizlendiği tespit edildi; 611 gram esrar, hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:19
Karabağlar'da düzenlenen baskında yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında bir hedef şahsı takibe aldı ve 17 Ocak tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Polisin titiz aramaları sonucu, şüpheli M.S.A. (29)'nın uyuşturucu maddeleri muhafaza etmek amacıyla bir kümesi zula olarak kullandığı tespit edildi. Kümeste ve ikamette yapılan aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi.

Aramalarda bulunanlar arasında 611 gram esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 7.65 mm fişek yer aldı.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınarak adli birimlere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

