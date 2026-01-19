Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 55 gram kokain ve 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyon ve ele geçenler
Fiziki takiple belirlenen 3 şüphelinin araçları tespit edilirken, polis ekipleri düzenledikleri operasyonda D.K., M.K. ve E.T. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 55 gram kokain ile 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Görüntüler ve soruşturma
Operasyon anları anbean kameraya yansırken, emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.
