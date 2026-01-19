Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 55 gram kokain ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; D.K., M.K. ve E.T. gözaltına alındı, operasyon kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:13
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 55 gram kokain ve 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyon ve ele geçenler

Fiziki takiple belirlenen 3 şüphelinin araçları tespit edilirken, polis ekipleri düzenledikleri operasyonda D.K., M.K. ve E.T. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 55 gram kokain ile 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Görüntüler ve soruşturma

Operasyon anları anbean kameraya yansırken, emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU TİCARİ YAPAN 3 ŞÜPHELİYE YÖNELİK YAPILAN...

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU TİCARİ YAPAN 3 ŞÜPHELİYE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 55 GRAM KOKAİN, 10 ADET RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON ANLARI İSE KAMERAYA ANBEAN YANSIDI.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU TİCARİ YAPAN 3 ŞÜPHELİYE YÖNELİK YAPILAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi
7
Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları