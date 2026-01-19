Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Bafra'da yapılan yol kontrolünde asgari boy sınırının altında nakledilen 192 kasa (yaklaşık 2,6 ton) mezgit el konuldu, ürünler kamu yararına bağışlandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:05
Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Yol kontrolünde 192 kasa, asgari avlanma boyunun altında bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, mevzuata aykırı şekilde nakledilen yaklaşık 2,6 ton mezgit balığına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri stoklarının korunması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 18 Ocak gece saatlerinde Bafra ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir nakil aracında yapılan kontrollerde 192 kasa mezgit balığının (yaklaşık 2 ton 600 kilogram), belirlenen asgari avlanma boy sınırlarının altında olduğu tespit edildi.

Mevzuata aykırı şekilde avlandığı ve nakledildiği belirlenen su ürünlerine el konulurken, sorumlular hakkında idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Denetimlerimiz kapsamında el koyduğumuz ve mülkiyeti kamuya geçirilen yaklaşık 2,6 ton ağırlığındaki su ürününü, 1380 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirerek sosyal sorumluluk ilkemiz gereği kamu yararına çalışan kurumlarımıza bağışladık. Su ürünleri stoklarımızı tehdit eden kaçak avcılığa ve standart dışı ürün sevkiyatına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi, tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde ve büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN SAĞLANMASI VE SU ÜRÜNLERİ STOKLARININ KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN...

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN SAĞLANMASI VE SU ÜRÜNLERİ STOKLARININ KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN SAĞLANMASI VE SU ÜRÜNLERİ STOKLARININ KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları