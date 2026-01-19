Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi

Tuzla Orhanlı'daki çakmak fabrikasında 10.15'te çıkan yangın kontrol altına alındı; 6 çalışan tahliye edildi, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:12
Orhanlı Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla'da bulunan çakmak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda içeride bulunan 6 çalışan tahliye edildi ve fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 10.15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı üretim tesisinin 3’üncü katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın içinde bulunan çalışanlar tahliye edilirken, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Can Gürbüz, yangının çıkış anına şahit olduğunu söyleyerek olayı şöyle anlattı: "Yangın çıkan yerin 2 blok yanında esnafız. Bildiğim kadarıyla çakmak üreten bir fabrikaymış. Sesi duyunca çıktım, vatandaşlar da sağ olsun hemen itfaiye çağırdılar, yangın söndürüldü. Sonrasında belediyeden arkadaşlar da olay yerinde çalışanlara yardımcı olmak adına buraya geldiler"

