Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı

Altınözü Çetenli Mahallesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücünün otomobili zeytinliğe uçarak hurdaya döndü; yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:05
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı

Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil Kazası

Hatay'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil zeytin bahçesine uçtu ve hurdaya döndü.

Kaza Detayları

Kaza, Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesinde meydana geldi. Araç sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle zeytinliğe giren otomobil ağır hasar aldı.

Kurtarma ve Tedavi

Yaralı sürücü, olay yerinde görev yapan itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY'DA ZEYTİNLİĞE UÇARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY'DA ZEYTİNLİĞE UÇARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY'DA ZEYTİNLİĞE UÇARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi
7
Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları