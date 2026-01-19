Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı

Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil Kazası
Hatay'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil zeytin bahçesine uçtu ve hurdaya döndü.
Kaza Detayları
Kaza, Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesinde meydana geldi. Araç sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle zeytinliğe giren otomobil ağır hasar aldı.
Kurtarma ve Tedavi
Yaralı sürücü, olay yerinde görev yapan itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Soruşturma
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
