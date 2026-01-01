DOLAR
Adana'da Trafik Denetiminde Alkollü Sürücü Gazeteciye Saldırdı

Adana'da 2026'nın ilk dakikalarında yapılan trafik denetiminde 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücü gazetecinin kamerasına saldırdı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:27
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:47
Adana'da 2026 yılının ilk dakikalarında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, alkollü olduğu tespit edilen bir kadın sürücü gazetecinin kamerasına saldırdı.

Uygulama ve ölçümler

Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve alkol testi uygulandı. Uzun süre alkolmetreye üflemekte ısrar eden bir kadın sürücünün yapılan ölçümde 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, ceza yazılmaması için polis ekiplerine uzun süre ısrar etti; daha sonra gazetecilerin kamerasına saldırdı.

Diğer vakalar

Denetimde alkol testi sonucu 0.95 promil çıkan bir başka kadın sürücü, yanında engelli çocuğu olduğunu söyleyerek ceza yazılmaması için polisleri ikna etmeye çalıştı. Cezai işlem uygulanan sürücü, uygulama noktasından ayrılırken, "Rahatladınız mı? Lazımsa daha vereyim mi?" dedi.

Bir diğer sürücünün alkol ölçümünde 1.48 promil çıkması üzerine para cezası kesilip, ehliyetine el konuldu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

