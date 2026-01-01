Adana'da Trafik Denetiminde Alkollü Sürücü Gazeteciye Saldırdı

Adana'da 2026 yılının ilk dakikalarında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, alkollü olduğu tespit edilen bir kadın sürücü gazetecinin kamerasına saldırdı.

Uygulama ve ölçümler

Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve alkol testi uygulandı. Uzun süre alkolmetreye üflemekte ısrar eden bir kadın sürücünün yapılan ölçümde 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, ceza yazılmaması için polis ekiplerine uzun süre ısrar etti; daha sonra gazetecilerin kamerasına saldırdı.

Diğer vakalar

Denetimde alkol testi sonucu 0.95 promil çıkan bir başka kadın sürücü, yanında engelli çocuğu olduğunu söyleyerek ceza yazılmaması için polisleri ikna etmeye çalıştı. Cezai işlem uygulanan sürücü, uygulama noktasından ayrılırken, "Rahatladınız mı? Lazımsa daha vereyim mi?" dedi.

Bir diğer sürücünün alkol ölçümünde 1.48 promil çıkması üzerine para cezası kesilip, ehliyetine el konuldu.

