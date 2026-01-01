DOLAR
Aydın'da Yeni Yıla Balkonda Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Çilingirle Kurtarıldı

Aydın Efeler'de balkonda kapı kilitlenince saatlerce kalan yaşlı kadın, komşuların ihbarıyla polis ve çilingir yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 05:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 05:11
Olayın Detayları

Aydın'da yeni yıla ev temizliği yaparak giren yaşlı bir kadın, çamaşır asmak için çıktığı balkonda kapının rüzgarla kapanması üzerine mahsur kaldı. Olay, Aydın Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi 1632 Sokak adresinde meydana geldi.

Emir Ayşe Şadan adlı vatandaşın apartmanın zemin katındaki dairesinden çamaşır asmak için çıktığı sırada balkon kapısı rüzgarla çarpıp kilitlendi. Kadın, dondurucu soğukta saatlerce balkonda mahsur kaldı ve kendi çabasıyla kapıyı açamayınca üst kattaki komşularını uyandırarak yardım istedi.

Müdahale ve Kurtarma

Komşuların çağrısı üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye aracının balkona ulaşmasının mümkün olmadığını görerek bölgeye çilingir çağırdı. Gece adrese gelen çilingir, evin arkasındaki sürgülü kilitli demir kapıyı uzun uğraş sonucu açarak balkonda saatlerdir bekleyen kadını kurtardı.

Yeni yıla balkonda mahsur kalarak girip soğukta beklemek zorunda kalan Emir Ayşe Şadan, kendisini kurtarmak için seferber olan polis ekipleri ve komşularına teşekkür edip verdiği rahatsızlıktan dolayı da özür diledi.

