Kırıkkale'de Silahlı Akraba Kavgası Kamerada: Yeğenini Vurdu, Kendini Yaraladı

Kırıkkale'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada A.İ. önce yeğeni Y.İ.'yi vurdu, ardından kazara kendisini yaraladı; olay güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 04:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 04:49
Kırıkkale'de Silahlı Akraba Kavgası Kamerada

Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.İ. (52), A.İ. (62) ve Y.İ. (20) ile K.D. (22) ve S.C. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgada silahla yaralananlar

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sırasında A.İ., tabancayla ateş ederek önce yeğeni Y.İ.'yi, ardından kazara kendisini yaraladı. Kavga sırasında K.D. ise sopayla başından yaralandı.

Müdahale ve görüntüler

Silah sesleri üzerine polis ekipleri kısa sürede sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.İ.'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga ile polis ekiplerinin olay yerine geliş anları dahil yaşananların tamamı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

