Kırıkkale'de Silahlı Akraba Kavgası Kamerada: Yeğenini Vurdu, Kendini Yaraladı

Kırıkkale'de Silahlı Akraba Kavgası Kamerada

Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.İ. (52), A.İ. (62) ve Y.İ. (20) ile K.D. (22) ve S.C. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgada silahla yaralananlar

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sırasında A.İ., tabancayla ateş ederek önce yeğeni Y.İ.'yi, ardından kazara kendisini yaraladı. Kavga sırasında K.D. ise sopayla başından yaralandı.

Müdahale ve görüntüler

Silah sesleri üzerine polis ekipleri kısa sürede sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.İ.'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga ile polis ekiplerinin olay yerine geliş anları dahil yaşananların tamamı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

