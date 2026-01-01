DOLAR
Kırıkkale Yahşihan'da polis memuru bıçakla yaralandı

Yahşihan Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru E.H.T. belinden bıçaklandı; 6 şüpheli gözaltında, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 03:42
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 03:42
Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde toplanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bölgede görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru E.H.T., belinden bıçakla yaralandı.

Yaralı polis, meslektaşları tarafından ekip aracıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

