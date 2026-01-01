DOLAR
Burdur'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıkınca Yakalandı: Ehliyetine 6 Ay El Konuldu

Burdur'da polis uygulamasını gören sürücü kamyonetini kaldırıma park etti. 1.28 promil alkollü çıkan M.A.'nın ehliyetine 6 ay el konuldu, 11.633 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 04:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 04:50
Burdur'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıkınca Yakalandı

Burdur'da uygulama yapan polis ekiplerini gören sürücü, kamyonetini kaldırıma çıkararak durdu. Polisin dikkati sayesinde araç ve sürücü üzerindeki durum fark edildi.

Olayın Detayları

Olay, gece saatlerinde Burç Mahallesi Eliaçık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 15 NT 106 plakalı kamyonet sokakta seyir halindeyken, denetim yapan polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaldırıma çıkarak uygulama noktasına gelmeden durdu.

Polis ekiplerinin dikkatli davranması sonucu yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.28 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yasal İşlem ve Gözlem

Sürücüye yönelik işlemler kapsamında ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 11 bin 633 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından M.A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay sırasında sürücü ilk etapta alkollü olduğunu kabul ederken, daha sonrasında alkollü olmadığını iddia etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

