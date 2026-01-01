Burdur'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıkınca Yakalandı: Ehliyetine 6 Ay El Konuldu

Burdur'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıkınca Yakalandı

Burdur'da uygulama yapan polis ekiplerini gören sürücü, kamyonetini kaldırıma çıkararak durdu. Polisin dikkati sayesinde araç ve sürücü üzerindeki durum fark edildi.

Olayın Detayları

Olay, gece saatlerinde Burç Mahallesi Eliaçık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 15 NT 106 plakalı kamyonet sokakta seyir halindeyken, denetim yapan polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaldırıma çıkarak uygulama noktasına gelmeden durdu.

Polis ekiplerinin dikkatli davranması sonucu yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.28 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yasal İşlem ve Gözlem

Sürücüye yönelik işlemler kapsamında ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 11 bin 633 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından M.A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay sırasında sürücü ilk etapta alkollü olduğunu kabul ederken, daha sonrasında alkollü olmadığını iddia etti.

BURDUR'DA UYGULAMA YAPAN POLİSLERİ GÖREN SÜRÜCÜ, KAMYONETİNİ KALDIRIMA PARK EDERKEN POLİS DİKKATİ SAYESİNDE DURUM FARK EDİLDİ. ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULURKEN 11 BİN 633 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.