DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.778.902,49 -0,36%

Düzce'de Yılbaşı Denetimi: Alkollü Eğlence Mekanlarına Sıkı Kontrol

Düzce'de yılbaşı tedbirleri kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki alkollü eğlence mekânlarında bandrol, fatura ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 04:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 04:14
Düzce'de Yılbaşı Denetimi: Alkollü Eğlence Mekanlarına Sıkı Kontrol

Düzce'de Yılbaşı Denetimi: Alkollü Eğlence Mekanlarına Sıkı Kontrol

Denetim Ayrıntıları

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce il merkezinde bulunan alkollü eğlence mekânlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelerde satışa sunulan alkollü ürünlerin bandrol, fatura ve ruhsat belgelerini kontrol etti; ayrıca işletmelerin yasal yükümlülüklere uyumu da denetlendi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE’DE EĞLENCE MEKANLARINA SIKI DENETİM

DÜZCE’DE EĞLENCE MEKANLARINA SIKI DENETİM

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Yeni Yıla Balkonda Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Çilingirle Kurtarıldı
2
Kırıkkale'de Silahlı Akraba Kavgası Kamerada: Yeğenini Vurdu, Kendini Yaraladı
3
Kocaeli'de Yılbaşı Gecesi Sıkı Denetim: 4 bin 317 Personelle Güvenlik
4
Burdur'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıkınca Yakalandı: Ehliyetine 6 Ay El Konuldu
5
Düzce'de Yılbaşı Denetimi: Alkollü Eğlence Mekanlarına Sıkı Kontrol
6
Düzce'de Yeni Yıl Denetiminde Ceza Yerine Çikolata
7
Kırıkkale Yahşihan'da polis memuru bıçakla yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları