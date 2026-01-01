Düzce'de Yılbaşı Denetimi: Alkollü Eğlence Mekanlarına Sıkı Kontrol

Denetim Ayrıntıları

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce il merkezinde bulunan alkollü eğlence mekânlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelerde satışa sunulan alkollü ürünlerin bandrol, fatura ve ruhsat belgelerini kontrol etti; ayrıca işletmelerin yasal yükümlülüklere uyumu da denetlendi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

