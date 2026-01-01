Düzce'de Yeni Yıl Denetiminde Ceza Yerine Çikolata

Türkiye’nin dört bir yanında coşku ile kutlanan yeni yıl kapsamında Düzce’de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde şok denetimler gerçekleştirerek trafik güvenliğini sağladı.

Denetimin ayrıntıları

Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve alkol testi yapıldı. Etkinlik alanlarından çıkan sürücülere yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, alkolsüz olduğu tespit edilen sürücülere ceza kesilmek yerine çikolata ikram edildi.

Polisin mesajı

Polis ekipleri, denetimler sırasında sürücülerin yeni yılını kutladı ve kurallara uydukları için teşekkür etti. Uygulama, hem trafik güvenliğini denetlemeyi hem de olumlu davranışları teşvik etmeyi amaçladı.

