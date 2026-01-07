Adana’da Trafik Denetimleri: 20 bin 546 Sürücüye Cezai İşlem

Adana’da 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde toplam 20 bin 546 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:38
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi açıklaması

Adana’da polis ekipleri, kent genelinde yürüttükleri trafik denetimlerinde yoğun ihlaller tespit ederek 20 bin 546 sürücü hakkında cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda çeşitli kuralları ihlal eden sürücüleri kayıt altına aldı.

Denetimlerde; 105 sürücüye makas atmaktan, 82 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, bin 157 sürücüye duraklama ve yasak yere park etmekten, 28 sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz kullanmaktan, 3 bin 536 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden işlem yapıldı.

Ayrıca 588 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 11 bin 852 sürücüye radar ile tespit edilen hız ihlalinden, 350 sürücüye kaldırım üzerinde motosiklet kullanmak ve yaya geçidinde yayalara yol vermemekten, 770 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan ceza kesildi.

Diğer tespitler arasında 21 sürücüye korsan taşımacılık, 441 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanma ve 146 sürücüye emniyet kemeri takmama nedeniyle işlem yapılması yer aldı.

Yetkililer ayrıca, bin 470 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddelerinden işlem yapıldığını bildirdi. Toplamda son bir haftada 20 bin 546 sürücüye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

