Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 bin 400 sentetik ecza hapı ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:14
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Adana'da uyuşturucuya büyük darbe: 11 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun yapıldığı noktalar

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Koza Mahallesi ile Seyhan ilçesinde Yenibey ve Akkapı Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda; 10 bin 400 adet sentetik ecza, 279,90 gram metamfetamin, 10 kilo 243 gram bonzai yapılacak 112,43 gram ham madde, 92,92 gram bonzai, 41 adet ecstasy ile 4’i tabanca 5 silah ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkemeye çıkarılanlardan 11’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA’DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 10 BİN 400 ADET SENTETİK ECZA, 10...

ADANA’DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 10 BİN 400 ADET SENTETİK ECZA, 10 KİLO 243 GRAM BONZAİ YAPILACAK 102,43 GRAM HAMMADDE ELE GEÇİLİRKEN 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 11’İ TUTUKLANDI.

ADANA’DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 10 BİN 400 ADET SENTETİK ECZA, 10...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Yoğun Kar: Savcun Köyünde Rahatsızlanan Kadına Ekipler Ulaştı
2
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
3
Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı
4
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest
5
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları