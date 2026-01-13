Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Adana'da uyuşturucuya büyük darbe: 11 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun yapıldığı noktalar

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Koza Mahallesi ile Seyhan ilçesinde Yenibey ve Akkapı Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda; 10 bin 400 adet sentetik ecza, 279,90 gram metamfetamin, 10 kilo 243 gram bonzai yapılacak 112,43 gram ham madde, 92,92 gram bonzai, 41 adet ecstasy ile 4’i tabanca 5 silah ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkemeye çıkarılanlardan 11’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

