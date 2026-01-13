Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı; sürücü F.G. tutuklandı

Iğdır'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü F.G. tutuklandı, göçmenler deport edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:43
Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı; sürücü F.G. tutuklandı

Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı; sürücü F.G. tutuklandı

Emniyet ekiplerinin denetiminde araçta yakalandılar

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin denetimleri sırasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yabancı uyruklu 5 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araç sürücüsü F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra deport edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi.

IĞDIR’DA 5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

IĞDIR’DA 5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

IĞDIR’DA 5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
3
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
4
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
5
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
6
İnegöl'de çatı yangını: 1 yaralı
7
Diyarbakır'da Boşaltılan Ali Emiri Ortaokulunda Yangın

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları