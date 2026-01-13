Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı; sürücü F.G. tutuklandı

Emniyet ekiplerinin denetiminde araçta yakalandılar

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin denetimleri sırasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yabancı uyruklu 5 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araç sürücüsü F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra deport edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi.

