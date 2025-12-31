Konya Protokolü: Sürücü ve Polislerin Yeni Yılını Kutladı

2025'in son dakikalarında denetim ve moral ziyareti

Konya’da 2025’in son dakikalarında kentin giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarını ziyaret eden Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve beraberindeki protokol mensupları, sürücülere çikolata ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Trafik polisleri kontrol noktalarında sürücüleri durdurarak evrak kontrolü yaparken, protokol de uygulamaya katılarak sürücülere hediye verdi.

Vali Akın daha sonra şehir merkezinde mesai yapan polis memurlarıyla bir araya gelip selamlaştı ve sohbet etti. Vali Akın, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi:

"İlimizde vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılamaları, ilimizdeki huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik olarak valiliğimiz koordinasyonunda ilgili birimlerimizle tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu tedbirler kapsamında ilgili birimlerimiz genel bir personel planlaması yaptılar. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz genelinde 772 ekip 4 bin 54 personel görevlendirmesi yapıldı ve bu arkadaşlarımızın tamamı şu anda sahadalar. Bu kurumlarımızın yanında elbette ki AFAD, itfaiye, sağlık ve tarım orman müdürlüğümüz başta olmak üzere bu kuruluşlarımız da kendi görev, hizmetleri yönünden gerekli planlamaları yaptılar. Bütün birimlerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başındalar. Vatandaşımızın huzurun ve güvenini sağlanmasına yönelik olarak halihazırda görev başında olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, görevlerinde kolaylıklar, başarılar diliyorum"

