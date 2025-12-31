Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: Çok Sayıda Sahte İçki ve Materyal Ele Geçirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda KOM ekipleri iş yerine baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda yapılan adli aramada ele geçirilenler: 85 litre etil alkol, 3.5 litre el yapımı kaçak alkol, 114 adet alkol yapım kiti ve 43 adet alkol test kiti.

Soruşturma ve resmi açıklama

Ele geçirilen materyallerin piyasaya sürülmek üzere kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendiriliyor. Olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına, kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir.

