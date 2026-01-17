Arnavutköy'de kömürlük yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Arnavutköy'de kömürlük yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Arnavutköy'de 2 katlı binanın yanında bulunan tek katlı kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri ve müdahale

Yangın, saat 19.30 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının 2 katlı binaya sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yoğun söndürme çalışmaları sonucu yangın kısa sürede bastırıldı.

Hasar ve inceleme

Söndürme çalışmalarının ardından, binanın büyük ölçüde zarar gördüğü ve kullanılamaz duruma geldiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

