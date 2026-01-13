Adana Feke'de Yangın: Caner Avşar'ın Evi ve Ahırı Küle Döndü

Adana Feke'de ev ve ahır küle döndü

Adana'nın Feke ilçesi Mansurlu Mahallesinde çıkan yangın, bir evi ve altında bulunan ahırı küle çevirdi.

Olayın seyri

Yangın, Caner Avşar'a ait evde başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede evi ve ahırı sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri yangına müdahale ederken, durumu ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve sonuç

Bölgeye ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Feke Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların ve ekiplerin çabalarına rağmen alevler evi ve ahırı kullanılamaz hale getirdi. Yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

FEKE EV YANGINI