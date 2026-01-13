Çarşamba’da Kule Vincinde İntihar Girişimi: İşçiler Maaş İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat işçileri, taşeron firmadan maaşlarını alamadıklarını öne sürerek 615 konutluk sahada kule vince çıkarak intihar girişiminde bulundu; ekipler ikna etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:18
Çarşamba’da Kule Vincinde İntihar Girişimi: İşçiler Maaş İddiası

Çarşamba’da kule vincinde intihar girişimi: işçiler maaş iddiasıyla direnişte

Olayın detayları

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapımı süren toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, taşeron firmadan maaşlarını alamadıkları iddiasıyla tepki gösterdi.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlık Çay Mahallesindeki yapımı devam eden 615 konutluk toplu konut inşaat sahasında meydana geldi. İddialara göre, taşerona bağlı çalışan işçiler, yaklaşık dört aya yakın süredir ücretlerini alamadıklarını belirterek inşaat sahasında bulunan kule vince çıktı.

Durumu fark eden diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, vinçte bulunan işçileri ikna ederek aşağı indirdi.

Olayla ilgili iddialar ve sürecin ayrıntılarına ilişkin yetkililerden veya taraflardan yapılan resmi açıklamalar bekleniyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN TOKİ İNŞAATINDA ÇALIŞAN BAZI İŞÇİLER, MAAŞLARINI...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN TOKİ İNŞAATINDA ÇALIŞAN BAZI İŞÇİLER, MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İDDİASIYLA KULE VİNCE ÇIKARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN TOKİ İNŞAATINDA ÇALIŞAN BAZI İŞÇİLER, MAAŞLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çarşamba’da Kule Vincinde İntihar Girişimi: İşçiler Maaş İddiası
2
Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'ye silahlı saldırı: 2 yaralı
5
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
6
Batman Sason'da Mahsur Kalan 10 Kişi İl Özel İdaresi Tarafından Kurtarıldı
7
Adana Feke'de Yangın: Caner Avşar'ın Evi ve Ahırı Küle Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları