Çarşamba’da Kule Vincinde İntihar Girişimi: İşçiler Maaş İddiası

Çarşamba’da kule vincinde intihar girişimi: işçiler maaş iddiasıyla direnişte

Olayın detayları

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapımı süren toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, taşeron firmadan maaşlarını alamadıkları iddiasıyla tepki gösterdi.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlık Çay Mahallesindeki yapımı devam eden 615 konutluk toplu konut inşaat sahasında meydana geldi. İddialara göre, taşerona bağlı çalışan işçiler, yaklaşık dört aya yakın süredir ücretlerini alamadıklarını belirterek inşaat sahasında bulunan kule vince çıktı.

Durumu fark eden diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, vinçte bulunan işçileri ikna ederek aşağı indirdi.

Olayla ilgili iddialar ve sürecin ayrıntılarına ilişkin yetkililerden veya taraflardan yapılan resmi açıklamalar bekleniyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN TOKİ İNŞAATINDA ÇALIŞAN BAZI İŞÇİLER, MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İDDİASIYLA KULE VİNCE ÇIKARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.