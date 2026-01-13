Kestel Gölbaşı Muhtarı İrfan Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kestel Gölbaşı Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, kanser tedavisi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti; cenaze töreni Gölbaşı Köyü'nde yapıldı.

Gölbaşı ve ilçe genelinde büyük üzüntü

Gölbaşı Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Aydın’ın vefatı, başta Gölbaşı Mahallesi olmak üzere Kestel ilçesinde derin üzüntü yarattı.

Uzun yıllardır mahalle muhtarlığı görevini yürüten ve mahalle sakinleri tarafından sevilen İrfan Aydın'ın sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı ve bir süredir tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Merhum için bugün Gölbaşı Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydın’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, Aydın’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile ve yakınlarına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.

