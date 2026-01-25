Adana-Pozantı Otoyolu'nda Narenciye Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu

Adana-Pozantı Otoyolu Tekir mevkiinde narenciye yüklü tır alev aldı; itfaiye söndürdü, tır demir yığınına döndü, sürücü yara almadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:58
Adana-Pozantı Otoyolu'nda narenciye yüklü tır yandı

Tekir mevkiindeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir mevkiinde seyir halindeki narenciye yüklü bir tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin aracı sarması üzerine durum bildirilirken, itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve etkin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda tır ağır hasar görerek demir yığınına döndü. Olayda ismi açıklanmayan sürücü yara almadan kurtarıldı.

Olayla ilgili yetkililerce yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

