Kahramanmaraş'ta 5 Günlük Bebeği Darbeden Hemşire Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 2021'de yoğun bakımda darbedildiği iddia edilen 5 günlük bebek soruşturmasında hemşire H.D.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:17
H.D.B. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde teslim oldu, mahkemece tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim olan hemşire H.D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrasında H.D.B. cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde başlatılmıştı. İddialara göre hemşire H.D.B., yoğun bakımda tedavi gören Deniz adlı 5 günlük bebeği darbederek engelli bıraktı.

Adliyeye giriş ve çıkışlarda polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine götürülen H.D.B., gazetecilerin "bebeği neden darp ettiniz" sorularını yanıtsız bıraktı.

