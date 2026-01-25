Adıyaman'da Buzda Düşen Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut Hayatını Kaybetti

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'ndeki evinden sabah erken saatlerde çıktığı sırada buzlanan yolda ayağının kayması sonucu yaklaşık 1 hafta önce yere düşerek ağır yaralanmıştı.

Olayı fark eden çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 hafta boyunca hastanede tedavi gören Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Belediye Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Cenaze Töreni

Cenaze törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, Adıyaman Şehitliği'ne defnedildi.

