Adana Seyhan'da Kazılan Yollar Asfaltlanmadı: Mahalleli Tepkili

Seyhan'da altyapı çalışması sonrası kazılan sokaklar asfaltlanmadı; araçları zarar gören yurttaşlar Seyhan Belediyesi'ne CİMER üzerinden şikayette bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:41
Adana Seyhan'da Kazılan Yollar Asfaltlanmadı: Mahalleli Tepkili

Adana Seyhan'da kazılan yollar asfaltlanmadı, mahalleli isyan etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde altyapı çalışması nedeniyle kazılan sokaklar uzun süre onarılmayınca mahalle sakinleri tepki gösterdi. Sokakta otomobilinin altını vurup tamirciye gitmek zorunda kalan yurttaşlar, yaşanan zararın sorumlusu olarak belediyeyi gösterdi.

CHP'li Seyhan Belediyesi, sorumluluğunda olan Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan Sokak ve civar sokaklarda geçtiğimiz haftalarda altyapı çalışması başlattı. Çalışmayı yapan ekipler bölgeden ayrıldıktan sonra sokaklar yeniden asfaltlanmadı; bölge sakinleri, yolların asfaltlanmadığını söyledi.

Bölgedeki sokaklar köstebek tarlasına döndü ve vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

Hasar ve şikayet

Sokaktan geçerken otomobilinin altını vuran ve bunun sonucunda yağ karteli delinip lastikleri parçalanan vatandaş, CİMER'e şikayet etti. Olayı yaşayan Rıdvan Bilgin’in ifadeleri şu şekilde:

"Otomobilimin altını vurdum. Karteli kırıldı, yağ pompası kırıldı. 80-90 bin lira zararım var. Adamlar hiçbir önlem almadan kazıp gittiler. Bunların hepsi rant için yapıldı. Bugün bozdular, yarın yapıp ceplerini dolduracaklar. Seçim öncesi gelip, ’biz kardeşiz’ dediler, seçimden sonra ceplerini doldurmaktan başka bir şey yapmadılar. Aracımda zarar var, bütün yasal haklarımı arayacağım"

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Mahalle sakini Raziye Yılmaz durumu şöyle özetledi: "Mahalleyi kazıp böyle bıraktılar. Çocuklarımız okula gidemiyor, biz bu hali kış ayında çekiyoruz. 3 haftadan fazla burası böyle. Kışın ortasında bizi mahvettiler"

Bir diğer mahalle sakini Ayşe Dağ ise, "Yolu yapmayacaklarsa neden bozdular. Seçimde kapı kapı dolaşıp oy istiyorsunuz. Şimdi yaşadığımız hale bakın" diyerek belediyeye tepkisini dile getirdi.

ADANA’NIN SEYHAN İLÇESİNDE BİR MAHALLENİN YOLLARI ALTYAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAZILDI ANCAK...

ADANA’NIN SEYHAN İLÇESİNDE BİR MAHALLENİN YOLLARI ALTYAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAZILDI ANCAK YENİDEN YAPILMADI.

ADANA’NIN SEYHAN İLÇESİNDE BİR MAHALLENİN YOLLARI ALTYAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAZILDI ANCAK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı — 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza
2
CHP İstanbul İl Kongresi’nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında
3
Ordu'da Son Bir Haftada 12 bin 410 Araç Kontrolü
4
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hobi evine girdi — Güvenlik kamerası
5
Şanlıurfa'da Asansör Faciası: Servis Şoförü Osman Kaya (52) Hayatını Kaybetti
6
Ordu'da 29 Aranan Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları