Adana Seyhan'da Kazılan Yollar Asfaltlanmadı: Mahalleli Tepkili

Adana Seyhan'da kazılan yollar asfaltlanmadı, mahalleli isyan etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde altyapı çalışması nedeniyle kazılan sokaklar uzun süre onarılmayınca mahalle sakinleri tepki gösterdi. Sokakta otomobilinin altını vurup tamirciye gitmek zorunda kalan yurttaşlar, yaşanan zararın sorumlusu olarak belediyeyi gösterdi.

CHP'li Seyhan Belediyesi, sorumluluğunda olan Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan Sokak ve civar sokaklarda geçtiğimiz haftalarda altyapı çalışması başlattı. Çalışmayı yapan ekipler bölgeden ayrıldıktan sonra sokaklar yeniden asfaltlanmadı; bölge sakinleri, yolların asfaltlanmadığını söyledi.

Bölgedeki sokaklar köstebek tarlasına döndü ve vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

Hasar ve şikayet

Sokaktan geçerken otomobilinin altını vuran ve bunun sonucunda yağ karteli delinip lastikleri parçalanan vatandaş, CİMER'e şikayet etti. Olayı yaşayan Rıdvan Bilgin’in ifadeleri şu şekilde:

"Otomobilimin altını vurdum. Karteli kırıldı, yağ pompası kırıldı. 80-90 bin lira zararım var. Adamlar hiçbir önlem almadan kazıp gittiler. Bunların hepsi rant için yapıldı. Bugün bozdular, yarın yapıp ceplerini dolduracaklar. Seçim öncesi gelip, ’biz kardeşiz’ dediler, seçimden sonra ceplerini doldurmaktan başka bir şey yapmadılar. Aracımda zarar var, bütün yasal haklarımı arayacağım"

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Mahalle sakini Raziye Yılmaz durumu şöyle özetledi: "Mahalleyi kazıp böyle bıraktılar. Çocuklarımız okula gidemiyor, biz bu hali kış ayında çekiyoruz. 3 haftadan fazla burası böyle. Kışın ortasında bizi mahvettiler"

Bir diğer mahalle sakini Ayşe Dağ ise, "Yolu yapmayacaklarsa neden bozdular. Seçimde kapı kapı dolaşıp oy istiyorsunuz. Şimdi yaşadığımız hale bakın" diyerek belediyeye tepkisini dile getirdi.

