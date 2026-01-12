Adana Tufanbeyli'de Yoğun Kar: Yollar Kapandı, Okullar Tatil

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar hayatı etkiledi; yollar kapandı, eğitime 1 gün ara verildi ve birçok kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:55
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yaşamı durdurdu

Eğitime ara ve kapanan yollar

Tufanbeyli'de dün gece başlayan ve bugün de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi ve birçok kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde bile birçok noktada yolların kapandığı, vatandaşların ve ulaşımın aksadığı bildirildi. Tufanbeyli Kaymakamlığı kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vatandaşların durumu

Okulların tatil olmasıyla çocuklar dışarı çıkarak karın keyfini çıkardı; kardan adam yapıldı ve kar topu oynandı. Ancak gece başlayan yoğun yağış yaşamı kolaylaştırmadı.

İlçe sakinlerinden Mürsel Erçil, kar yağışı nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle anlattı: "Kar yağdı, yollar kapalı. Hanım hastanede çalışıyor, onu zor getirdim. Kar sulu yağıyor, her yer çamur ve buz".

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kar, buzlanma ve don riski nedeniyle özellikle sürücüler olmak üzere vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

