Elazığ'da otomobil ile taksi çarpıştı: 1 yaralı
Olay yeri: Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi
Elazığ’da Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 41 BR 621 plakalı otomobil ile 23 T 0571 plakalı taksi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın tedavisi olay yerinde, ambulans içerisinde yapıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
