Elazığ'da otomobil ile taksi çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; araç savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:45
Olay yeri: Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi

Elazığ’da Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 41 BR 621 plakalı otomobil ile 23 T 0571 plakalı taksi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın tedavisi olay yerinde, ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

