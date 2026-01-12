Kütahya'da Metruk Ev Çöktü: Güvercinlerini Kontrol Eden Kişi Enkazdan Yaralı Kurtarıldı

Kütahya Bölücek Mahallesi'nde eski ahşap-kerpiç ev çöktü; 36 yaşındaki Ümit Akgün enkazdan yaralı çıkarıldı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:59
Kütahya'da Metruk Ev Çöktü: Güvercinlerini Kontrol Eden Kişi Enkazdan Yaralı Kurtarıldı

Kütahya'da metruk ev çöktü: Güvercinlerini kontrol etmek isteyen kişi enkaz altında kaldı

Olay

Kütahya'nın Bölücek Mahallesinde bulunan iki katlı eski ahşap-kerpiç yapı aniden çöktü. Yapının içinde uzun süredir güvercin beslediği belirtilen 36 yaşındaki Ümit Akgün, hayvanlarını kontrol etmek ve yem vermek amacıyla içeri girdiği sırada enkaz altında kaldı.

Müdahale ve kurtarma

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dikkatli ve koordineli bir çalışmayla Akgün'ü göçük altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık durumu

Yaralı olarak ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

