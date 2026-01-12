Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti

Bursa'da dere faciası: 53 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
Olay yeri: Yıldırım - Gökdere
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde meydana gelen olayda, dereye düştükten sonra hareketsiz halde bulunan 53 yaşındaki Hüseyin C. için çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundu ancak Hüseyin C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Aynı mevkiide son 1 ayda 3 kişinin cansız bedenine rastlandığı ifade edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından cenaze, Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA