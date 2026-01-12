Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti; aynı bölgede son 1 ayda 3 cansız beden bulundu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:13
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde meydana gelen olayda, dereye düştükten sonra hareketsiz halde bulunan 53 yaşındaki Hüseyin C. için çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundu ancak Hüseyin C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Aynı mevkiide son 1 ayda 3 kişinin cansız bedenine rastlandığı ifade edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından cenaze, Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

