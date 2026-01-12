Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Yağışın yerini yoğun sis aldı, ulaşım etkilendi

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bıraktı. Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Yoğun sis etkisi altındaki kentte kara yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Kent genelinde yoğun sis ve yağışın bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GAZİANTEP’TE İKİ GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YAĞIŞ, ZAMAN ZAMAN YERİNİ YOĞUN SİSE BIRAKIYOR. KENTTE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ.