Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Gaziantep'te aralıklarla devam eden yağışın yerini yoğun sise bırakmasıyla görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, kara yolu ulaşımlarında aksamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:43
Yağışın yerini yoğun sis aldı, ulaşım etkilendi

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bıraktı. Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Yoğun sis etkisi altındaki kentte kara yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Kent genelinde yoğun sis ve yağışın bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

