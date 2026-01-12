Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 193 Olay, 239 Yakalama

Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu (04-11 Ocak 2026)

Elazığ Valiliği, 04-11 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültene göre kent genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Olaylar ve Yakalamalar

Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 193 olayda 239 şahıs yakalandı ve bunlardan 31 kişi tutuklandı.

Denetimler ve Trafik

Çalışmalarda 46 bin 144 şahıs ve 19 bin 970 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 184'üne cezai işlem uygulanırken 99 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 20 trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

Ele Geçirilenler

Yapılan çalışmalarda ele geçirilenler arasında 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 19 adet fişek/kartuş, 1 adet sarjör, 2 adet kesici alet, 7,99 gram esrar, 4,979 gram kubar esrar, 12,3 gram metamfetamin, 154,53 gram bonzai, 5,87 gram bonzai hammaddesi, 246 adet sentetik ecza ve ecstasy, 3,58 gram kokain, 2 gram kannabionit ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

Ayrıca çalıntı olarak 2 adet otomobil, kaçak olarak ise 21 bin 600 dal makaron, 7 bin 430 kilo tütün ve 20 litre alkol ele geçirildiği bildirildi.

