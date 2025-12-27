Adapazarı'nda 4 Operasyon: 8 Ruhsatsız Silah, 4 Gözaltı

Emniyetin çalışmasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı ilçesinde bir dizi arama ve denetim gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, iki ayrı operasyonda T.K. (48) adlı şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 5 adet bulundurma ruhsatlı silahın 6136 sayılı Kanuna aykırı şekilde nakledildiği tespit edilerek söz konusu silahlara el konuldu. Ayrıca, faturası bulunmayan 1 adet kurusıkı tabanca da muhafaza altına alındı.

Adapazarı'nda gerçekleştirilen iki ayrı alkollü mekan denetiminde ise E.Ö. ve K.Y. isimli şahısların üzerinde, namlu ağızları atışa hazır vaziyette 2 adet ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi.

Aynı çalışmalarda, Y.E.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 4,6 gram sentetik cannabinoid maddesi bulundu.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda toplam 8 ruhsatsız tabanca ile 4,6 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

