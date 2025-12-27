Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi

Son 24 saat ve toplam veriler

İsrail’in saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda yaşamını yitiren 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 414e, yaralı sayısı bin 142ye yükseldi.

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 292 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 266ya, yaralı sayısı ise 171 bin 291a ulaştı.

Ateşkesin ilanına rağmen bölgedeki saldırıların sürdüğü bildirildi.

