DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi

Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes sonrası can kaybı 414'e yükseldi; son 24 saatte 4 ölü, enkazdan 25 ceset çıkarıldı, yaralı sayısı bin 142.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:11
Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi

Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi

Son 24 saat ve toplam veriler

İsrail’in saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda yaşamını yitiren 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 414e, yaralı sayısı bin 142ye yükseldi.

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 292 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 266ya, yaralı sayısı ise 171 bin 291a ulaştı.

Ateşkesin ilanına rağmen bölgedeki saldırıların sürdüğü bildirildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SONUCU GAZZE ŞERİDİ'NDE SON 24 SAATTE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ENKAZ...

İSRAİL'İN SALDIRILARI SONUCU GAZZE ŞERİDİ'NDE SON 24 SAATTE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ENKAZ ALANLARINDA ÖNCEKİ SALDIRILARDA YAŞAMINI YİTİREN 25 KİŞİNİN İSE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SONUCU GAZZE ŞERİDİ'NDE SON 24 SAATTE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ENKAZ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Etimesgut’ta Çatı Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
2
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
3
Adana'da hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada
4
Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi
5
Hasköy-Mutki karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
6
Mersin'de İtfaiye 2 Keçiyi Kayalıklardan Kurtardı
7
Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti