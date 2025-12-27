DOLAR
Eskişehir'de Kayıp 12 Yaşındaki Miraç İçin Arama Başlatıldı

Eskişehir Şirintepe'de 11.00'de evden çıkan 12 yaşındaki Miraç Yılmaz'tan saatlerdir haber alınamıyor; polis ve aile arama yapıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:57
Şirintepe Mahallesi'nde evden çıkan çocuk eve dönmedi

Eskişehir'de sabah ekmek almak için evinden ayrılan ve geri dönmeyen 12 yaşındaki Miraç Yılmaz için geniş çaplı arama başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Şeyma Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Miraç, annesine kahvaltıda kızarmış ekmek yemek istediğini belirterek saat 11.00 sıralarında fırına gitti. Cep telefonunu evde bırakan küçük Yılmaz, eve geri dönmedi.

Çocuktan saatlerdir haber alamayan endişeli aile, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirip kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek çocuğun son olarak Pazar Sokak'ta görüldüğünü tespit etti ve arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aile, Miraç Yılmaz'ı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini rica etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

