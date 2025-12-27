Eskişehir'de Kayıp 12 Yaşındaki Miraç İçin Arama Başlatıldı

Şirintepe Mahallesi'nde evden çıkan çocuk eve dönmedi

Eskişehir'de sabah ekmek almak için evinden ayrılan ve geri dönmeyen 12 yaşındaki Miraç Yılmaz için geniş çaplı arama başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Şeyma Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Miraç, annesine kahvaltıda kızarmış ekmek yemek istediğini belirterek saat 11.00 sıralarında fırına gitti. Cep telefonunu evde bırakan küçük Yılmaz, eve geri dönmedi.

Çocuktan saatlerdir haber alamayan endişeli aile, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirip kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek çocuğun son olarak Pazar Sokak'ta görüldüğünü tespit etti ve arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aile, Miraç Yılmaz'ı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini rica etti.

ESKİŞEHİR’DE SABAH EKMEK ALMAK İÇİN EVİNDEN AYRILAN VE GERİ DÖNMEYEN 12 YAŞINDAKİ MİRAÇ YILMAZ’IN BULUNMASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.