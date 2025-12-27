Mersin'de İtfaiye 2 Keçiyi Kayalıklardan Kurtardı
Kurtarma ekipleri kontrollü çalışma ile keçileri sahibine teslim etti
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Köyü Yaylası'nda meydana geldi. Ali Karabulut'a ait sürüden ayrılan 2 keçi, metrelerce yükseklikteki uçurumda kayalık alanda mahsur kaldı.
Hayvan sahibinin tüm çabalarına rağmen kaçan keçiler kurtarılamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, ihbarcıyla koordinasyon sağlayarak yaylaya ulaştı.
Ekipler, hayvan sahibinin rehberliğinde patika yoldan yaklaşık 50 dakika süren yürüyüşün ardından keçilerin bulunduğu noktaya ulaştı. Ağaç ve kayalıkları kullanarak istasyon kuran itfaiye ekibi, kontrollü şekilde yaklaşık 25-30 metre aşağı indi.
Mahsur kalan keçiler, özel hayvan kurtarma yelekleri kullanılarak güvenli şekilde yukarı çekildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında keçiler sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi.
