Adapazarı'nda Çalınan Köpek 'Merkür' Polis Tarafından Bulundu

Sakarya'nın Adapazarı'nda evinin bahçesinden çalınan 56 yaşındaki Nildan Kavrak'ın köpeği 'Merkür', polis ekiplerince saatler sonra bulundu ve sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:47
Adapazarı'nda çalınan köpek 'Merkür' polis tarafından bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinin bahçesinden çalınan 56 yaşındaki Nildan Kavrak'ın evladı gibi baktığı "Merkür" isimli köpeği, polis ekiplerinin çalışmasıyla saatler sonra bulundu ve sahibine teslim edildi.

Olayın seyri

Olay, 4 Ocak gecesi gerçekleşti. Kavrak, sabah saatlerinde bahçesinde köpeğini göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, iki kişinin gece saatlerinde bahçe kapısını açarak köpeği aldığını görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Kavrak, yaşananları anlatırken olay anını şu sözlerle aktardı: "Olay dün akşam saat 22.24 civarında gerçekleşti. Ben olayı fark etmedim başta. Oğlum eve geç vakitte geldi ve ‘Anne bahçe kapısı açık, köpek kaçmış’ dedi."

Güvenlik kamerası ve soruşturma

Kamera kayıtlarını incelediğinde şahısların daha önce de bahçe kapısında durduklarını tespit eden Kavrak, bu kişilerin köpeği sevmek istediklerini söylediklerini belirtti. Kavrak, "Olaydan 2-3 gün önce, şahıslar bahçenin kapısında durdu" ifadelerini kullandı ve kayıtlar sayesinde hırsızlığın planlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kavrak'ın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içinde şahısları ve köpeği bularak sahibiyle buluşturdu.

Sahibinin açıklamaları ve çağrı

Köpeğinin sağ salim bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kavrak, "Köpeğimiz bulundu, gittik aldık geldik. Çok mutlu olduk. Sağlığı yerinde, herhangi bir şeyi yok. Sadece biraz kirli. Ha çocuğumuz ha Merkür bir şey fark etmiyor." dedi.

Kavrak, emniyet güçlerine teşekkür ederek şikayetçi olmaya devam edeceğini vurguladı: "Şikayetimiz devam ediyor, şikayetçiyiz. Hak ettikleri cezayı alsınlar. Sonuna kadar şikayetimizi geri çekmeyeceğiz." Vatandaşlara da benzer durumlarda emniyete başvurmaları ve şikayetlerini geri çekmemeleri çağrısında bulundu.

Emniyet ekipleri kısa sürede köpeği sahibine ulaştırdı; Kavrak, köpeğinin sevinçli olduğunu ve durumun sonrasında normale döndüğünü belirtti.

