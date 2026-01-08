Ankara'da Hafriyat Kamyonu Cüzdanı Toplayan Kadını Ezdi: 63 Yaşındaki Y.D. Ağır Yaralı

Ankara'da cüzdanını almak için eğilen 63 yaşındaki Y.D., hafriyat kamyonunun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi; hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:13
Ankara'da Hafriyat Kamyonu Cüzdanı Toplayan Kadını Ezdi: 63 Yaşındaki Y.D. Ağır Yaralı

Ankara'da hafriyat kamyonu cüzdanı toplayan kadını ezdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, yere düşen cüzdanını almaya çalışan yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D., düşürdüğü cüzdanını almak için eğildiği sırada 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyonu kadına çarptı. Kadın kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi ve ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer kadının hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Görgü tanığı ifadeleri

Olayla ilgili konuşan bölge esnafı Ünal Kara, "Kadın yolda parasını düşürmüş. Geriye dönüp almaya çalıştığı sırada da kamyon çarpmış. Aracın altında kalan kadın yaklaşık 6 metre sürüklenmiş. Yaralanan kadının nabzı atmıyordu, kalp masajı yapıyorlardı ve ağır yaralıydı. Daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Ekipler olay yerine geldi, incelemelerde bulundu. Bu mahallede yaşayan bir kadınmış. Ağzından kan geldiğini gördüm" dedi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA’DA YERE DÜŞEN CÜZDANINI ALMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK EZİLEN...

ANKARA’DA YERE DÜŞEN CÜZDANINI ALMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK EZİLEN YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

ANKARA’DA YERE DÜŞEN CÜZDANINI ALMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK EZİLEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
4
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
5
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı
7
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları