Ankara'da Hafriyat Kamyonu Cüzdanı Toplayan Kadını Ezdi: 63 Yaşındaki Y.D. Ağır Yaralı

Ankara'da hafriyat kamyonu cüzdanı toplayan kadını ezdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, yere düşen cüzdanını almaya çalışan yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D., düşürdüğü cüzdanını almak için eğildiği sırada 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyonu kadına çarptı. Kadın kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi ve ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer kadının hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Görgü tanığı ifadeleri

Olayla ilgili konuşan bölge esnafı Ünal Kara, "Kadın yolda parasını düşürmüş. Geriye dönüp almaya çalıştığı sırada da kamyon çarpmış. Aracın altında kalan kadın yaklaşık 6 metre sürüklenmiş. Yaralanan kadının nabzı atmıyordu, kalp masajı yapıyorlardı ve ağır yaralıydı. Daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Ekipler olay yerine geldi, incelemelerde bulundu. Bu mahallede yaşayan bir kadınmış. Ağzından kan geldiğini gördüm" dedi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

