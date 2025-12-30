DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,48 0,03%
ALTIN
6.036,08 -1,03%
BITCOIN
3.795.541,37 -1,52%

Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Ay Sokak'taki inşaat sahasında bir erkek cesedi bulundu; kimliği belirlenemedi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:46
Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Papuççular Mahallesi Ay Sokak'ta keşif, ekipler bölgeye sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Papuççular Mahallesi Ay Sokak üzerinde inşası devam eden bir binanın arka tarafında vatandaşlar, yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti.

Bildirilen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı; ekiplerin incelemeleri ve delil çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE BULUNAN İNŞAAT SAHASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE BULUNAN İNŞAAT SAHASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE BULUNAN İNŞAAT SAHASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 497,78 gram Metamfetamin, 1 Tutuklama
2
İzmit'te okul bahçesinde rehine krizi: Baba adli kontrolle serbest, şantajcı tutuklandı
3
Burdur'da Motosiklet Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Genç Yaralandı
4
Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü — Güvenlik Kamerası Kaydetti
5
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
6
Ağrı'da Operasyon: 29 Kilo Uyuşturucu ve 1.094 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
7
Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları