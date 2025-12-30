Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Papuççular Mahallesi Ay Sokak'ta keşif, ekipler bölgeye sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Papuççular Mahallesi Ay Sokak üzerinde inşası devam eden bir binanın arka tarafında vatandaşlar, yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti.

Bildirilen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı; ekiplerin incelemeleri ve delil çalışmaları devam ediyor.

