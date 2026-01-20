Adilcevaz’da Buzlanma ve Fırtına Trafik Kazalarına Yol Açtı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yoğun buzlanma ve fırtına nedeniyle meydana gelen kazalarda can kaybı olmadı, ekipler yollarda önlem aldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:55
Olumsuz hava koşulları ulaşımı etkiledi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yoğun buzlanma ve fırtına, bugün bir dizi trafik kazasının yaşanmasına neden oldu. Olumsuz hava şartları sonucu sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yollarda tehlikeli anlar yaşandı.

İlk kazada buzlanan yolda bir tır kontrolden çıkarak yol kenarında durabildi. Diğer iki kazada ise hafif ticari araçların kaygan zemin nedeniyle savrulduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Ekipler, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yollarda tedbir aldı ve trafiği kontrollü olarak yönlendirdi.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren buzlanma ve fırtına nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaya, hız yapmamaya ve kış lastiği kullanmaya çağırdı. Ayrıca araçların güvenli mesafeyi koruması ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

