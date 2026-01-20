Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 125 milyon liralık işlem, 4 tutuklama

Batman’da yasa dışı bahis ağına büyük darbe: 125 milyon liralık işlem

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda iki 'Dış Finans Evi' çökertildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri için "Dış Finans Evi" olarak kullanılan iki ofis çökertildi. Yapılan incelemelerde, şahısların ve kurdukları paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden toplamda 125 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, şebekenin bahis sitelerine entegre ettiği özel panel sistemleri belirlendi. Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek amacıyla üçüncü şahıslar adına ve paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları saptandı.

Şebekenin, suç gelirlerini aklamak için soğuk kripto cüzdanı ve karmaşık transfer yöntemleri kullandığı tespit edildi. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda ele geçirilen deliller, şüphelilerin mali hareketlerinin geniş çaplı olduğunu ortaya koydu.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 2 adet masaüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı ve çok sayıda şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve adli süreç hakkında çalışmalar devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER